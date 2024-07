PRF prende três pessoas e apreende dois veículos adulterados no RN

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, neste fim de semana (12 a 14/07), em Pau dos Ferros e Macaíba/RN, três pessoas e apreendeu dois veículos adulterados.

Na tarde desta sexta-feira (12), no km 151 da BR 405, em Pau dos Ferros/RN, uma equipe PRF, que realizava fiscalização no local, deu ordem de parada a uma motocicleta NXR 160, conduzida por um homem de 29 anos. Durante vistoria ao veículo, foi constatado que a motocicleta se tratava de um clone, com seus sinais identificadores adulterados. O homem foi preso pelo crime de adulteração veicular e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

No fim da tarde, foi abordado, no km 294 da BR 304, em Macaíba/RN, um caminhão conduzido por um homem de 38 anos. Em consultas aos sistemas, os policiais verificaram a existência de um mandado de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia em desfavor do motorista, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Ceará-Mirim/RN. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, em Parnamirim/RN.

Neste sábado, na cidade de Pau dos Ferros/RN, a PRF apreendeu mais um veículo adulterado. Foi encontrado, no km 160 da BR 405, às margens da rodovia, uma motocicleta CG 160, de cor prata, com o motor e chassi adulterados. A motocicleta também estava com placas de outro veículo semelhante. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, em Pau dos Ferros/RN.

No km 151 da BR 405, ainda em Pau dos Ferros, foi dada ordem de parada a uma motocicleta CG 125, conduzida por um homem de 40 anos que apresentava sinais de embriaguez. Após realização do teste do etilômetro com resultado 0,88 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o condutor foi preso pelo crime de embriaguez ao volante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.