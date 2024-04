PRF prende três homens e recupera um veículo na região Oeste Potiguar

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, neste sábado (13) nas cidades de Mossoró, Areia Branca e Rafael Fernandes/RN, três homens e recuperou um veículo. As prisões foram pelos crimes de adulteração veicular, receptação, embriaguez ao volante e cumprimento de mandado de prisão.

Na manhã deste sábado (13), durante atendimento a um acidente no km 23 da BR 304, em Mossoró/RN, policiais rodoviários federais constataram que a pessoa envolvida no sinistro, um homem de 39 anos, possuía contra si um mandado de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Mossoró/RN.

No período da tarde, durante fiscalização em Areia Branca/RN, um homem de 28 anos, condutor de uma motocicleta Bros 160 de cor vermelha, foi preso pelos crimes de receptação e adulteração veicular. Foi constatado pela equipe PRF que a motocicleta estava adulterada e possuía registro de furto no mês de fevereiro do ano corrente, em Fortaleza/CE. A ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Mossoró/RN.

Por fim, no final da tarde, uma equipe PRF realizava fiscalização no km 154 da BR 405, em Pau dos Ferros/RN, quando o condutor de uma motocicleta CG de cor azul, não obedeceu ordem de parada e empreendeu fuga em direção a Rafael Fernandes/RN. Logo em seguida, o homem abandonou a motocicleta e fugiu a pé, sendo alcançado pelos policiais rodoviários federais. O homem de 25 anos realizou o teste do bafômetro, que resultou no valor de 0,80 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O condutor foi preso pelo crime de embriaguez ao volante e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Rafael Fernandes/RN.