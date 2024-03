PRF prende três homens e recupera duas motocicletas roubadas em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta quinta-feira (29), em Mossoró/RN, três homens e recuperou duas motocicletas.

Na noite desta quinta-feira (29), no km 1 da BR 405, em Mossoró/RN, foi preso um homem de 31 anos, condutor de uma motocicleta CG 160 de cor vermelha, com registro de roubo no dia 11 de janeiro de 2024 em Mossoró/RN. Durante a fiscalização, foi constatado que a motocicleta se tratava de um clone e circulava com placas de outro veículo com características similares. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Mossoró/RN.

Na mesma noite, no km 41 da BR 110, em Mossoró/RN, foram presos dois homens de 56 e 48 anos, condutor e passageiro de uma motocicleta CG 150, de cor preta, com registro de roubo no mês de fevereiro do ano corrente, na cidade de Mossoró/RN. Os dois homens foram presos pelo crime de receptação e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Mossoró/RN.