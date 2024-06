PRF prende sete pessoas e recupera quatro veículos no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, neste fim de semana, nos municípios de Ceará-Mirim, Mossoró e Caicó/RN, sete pessoas e recuperou quatro veículos.

No final da tarde de sexta-feira (07), no km 150 da BR 406, em Ceará-Mirim/RN, Policiais Rodoviários Federais, deram ordem de parada a um automóvel Fiesta, de cor prata, conduzido por um homem de 54 anos de idade, que realizava manobras perigosas na pista. O motorista estava inabilitado e foi preso por praticar direção perigosa. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Natal/RN.

Na tarde de sábado (08), uma equipe PRF realizava patrulhamento no km 46 da BR 110, em Mossoró/RN, quando abordaram um caminhão de cor vermelha conduzido por um homem de 59 anos. Foi constatado que a placa do veículo estava adulterada e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, na cidade de Mossoró/RN.

No mesmo município no km 46 da BR 110, policiais rodoviários federais prenderam uma mulher de 25 anos, que dirigia um automóvel Celta sob influência de álcool. Ela realizou o teste do bafômetro que resultou no valor de 0,55 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, em Mossoró/RN.

Ainda em Mossoró/RN, no km 2 da BR 405, mais uma pessoa foi presa pelo crime de embriaguez ao volante. Uma equipe PRF abordou um veículo Gol, conduzido por um homem de 44 anos, que ao realizar o teste do bafômetro foi constatado o valor de 1,05 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão do município.

Na madrugada de domingo (09), no km 151 da BR 406, em Ceará-Mirim/RN, foi recuperado um automóvel Pálio e preso um homem de 22 anos, pelos crimes de adulteração veicular e receptação. Durante fiscalização ao veículo foi constatado que se tratava de um clone e que possuía um registro de furto no mês de outubro do ano passado em Parnamirim/RN. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, na Zona Norte de Natal/RN.

No período da tarde, no km 45 da BR 110, em Mossoró/RN, policiais recuperaram uma motocicleta YBR, com adulteração nos sinais identificadores, e prendeu o seu condutor, um homem de 19 anos. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, em Mossoró/RN.

No final da tarde deste domingo (09), no km 112 da BR 427, em Caicó/RN, uma equipe PRF realizava fiscalização quando abordou uma motocicleta Pop 100 que circulava com placas de outro veículo semelhante. O condutor, um homem de 33 anos, realizou o teste do bafômetro que resultou no valor de 0,88 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões, e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Caicó/RN.