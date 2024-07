PRF prende sete pessoas durante o fim de semana no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, neste fim de semana, nos municípios de Natal, Mossoró, Riachuelo e Goianinha/RN, sete pessoas, pelos crimes de alcoolemia, furto e por cumprimento de mandado de prisão.

Na tarde desta sexta-feira (05), em fiscalização no km 81 da BR 101, em Natal/RN, uma equipe PRF abordou um veículo Mpolo, conduzido por um motorista de 44 anos. O homem realizou o teste do etilômetro que atestou 0,37 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão, na Zona Norte de Natal/RN.

No período da noite, policiais foram acionados a respeito de um acidente sem vítimas, no km 240 da BR 304, em Riachuelo/RN. No local, um homem condutor de um Celta, de cor branca, realizou o teste do etilômetro que resultou no valor de 0,49 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O motorista não possuía habilitação e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em São Paulo do Potengi/RN.

Em Mossoró/RN, no km 57 da BR 304, foi abordado um Cobalt de cor prata, com quatro mulheres. Em fiscalização ao veículo, foi encontrado bebidas e roupas sem nenhuma comprovação fiscal. Uma das passageiras, no momento da abordagem apresentou um nome falso, mas foi descoberto, em seu desfavor, um mandado de prisão pelo crime de furto qualificado, emitido pela pela Comarca de Simão Dias/SE. As mulheres foram presas e encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Na manhã deste domingo (07), no km 147 da BR 101, em Goianinha/RN, foi abordado um automóvel Uno, de cor vermelha, conduzido por um homem de 47 anos. O homem, que apresentava sinais de embriaguez, realizou o teste do bafômetro, que resultou no valor de 1,12 miligramas por litro de ar expelido pelos pulmões. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Parnamirim/RN.