PRF prende quatro pessoas durante o fim de semana no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, neste fim de semana, nas cidades de Baía Formosa e Mossoró, quatro homens e apreendeu cerca de 200 maços de cigarro contrabandeados.

Na noite desta sexta-feira 21, no km 170 da BR 101, em Baía Formosa, em ação com a Receita Estadual, foi abordado um automóvel Fit, de cor branca, com dois ocupantes, condutor e passageiro de 46 e 37 anos respectivamente. Ao fiscalizarem o veículo, os policiais encontraram 200 maços de cigarro contrabandeados. E contra o passageiro foi encontrado em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de receptação, emitido pela 17ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. Diante dos fatos, passageiro e condutor foram conduzidos à Polícia Federal, em Natal.

Na noite de sábado 22, no km 27 da BR 304, em Mossoró, um homem, condutor de uma caminhonete S10, de cor branca, foi abordado durante fiscalização e com ele foi apreendida uma pistola calibre 380 com um carregador e 15 munições. O homem foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Na tarde de domingo 23, no km 47 da BR 110, em Mossoró, foi dada ordem de parada a uma motocicleta YS 150, conduzida por um homem de 47 anos, que desobedeceu e empreendeu fuga. Após acompanhamento tático, o homem foi interceptado e constatado sinais de embriaguez. Ele confirmou que havia bebido mas recusou-se a fazer o teste do etilômetro. Foi realizado o Termo de Constatação de Embriaguez e o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Mossoró.