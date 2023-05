PRF prende quatro homens e recupera dois veículos no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, no Rio Grande do Norte, quatro homens, entre 19 e 51 anos, e recuperou dois veículos.

Na manhã desta quarta-feira (10), no km 57 da BR 304, em Mossoró/RN, foram presos o condutor, de 51 anos, e o passageiro, de 43 anos, de uma Hilux, por portar ilegalmente duas pistolas e um rifle. Além de 50 munições calibre 380 com 03 carregadores, 18 munições 9 mm com um carregador e cinco munições calibre .38. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Mossoró/RN.

Já na tarde desta quarta-feira (10), no km 101 da BR 406, em João Câmara/RN, foi preso um homem de 19 anos, por conduzir uma motocicleta com os elementos de identificação adulterados. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil em João Câmara/RN.

Por fim, na manhã desta quinta-feira (11), também em João Câmara/RN, foi preso um homem de 34 anos por receptação ao conduzir um Celta de cor prata com queixa de roubo. O veículo havia sido roubado no dia 03 de junho do ano passado em Goianinha/RN. O automóvel era um clone. Ocorrência encaminhada à Delegacia Regional de Polícia Civil localizada no município.