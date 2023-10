PRF prende motorista conduzindo ônibus escolar com CNH falsa no RN

A Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens e recuperou dois veículos neste fim de semana no Rio Grande do Norte. Uma das prisões foi de um motorista de ônibus escolar, de 34 anos, flagrado conduzindo o transporte portando CNH falsa, na última sexta-feira (27). O caso foi registrado em Jucurutu, no km 245 da BR-226.

Já na manhã do sábado (28), o condutor de uma motocicleta CG 150 FAN roubada em 12 de março de 2018, foi preso em Macau pelo crime de adulteração de sinais identificadores veiculares. O clone circulava com placas de outro regular, com iguais características. A ocorrência foi registrada no km 5 da BR-406.

O segundo clone foi recuperado em São Fernando, na noite desse domingo (29), no Km 113 da BR-427: um Toyota/Corolla prata, roubado em Parnamirim no último dia 28 de agosto.

Todos as ocorrências, após verificadas as irregularidades, foram encaminhadas para delegacias locais de onde os casos foram registrados.