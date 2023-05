PRF prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Mossoró/RN

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde de sexta-feira (28/04), no km 01 da BR 405, em Mossoró/RN, um homem de 29 anos por porte ilegal de arma de fogo e apreendeu uma pistola calibre .9mm, dois carregadores e 28 munições.

No momento da abordagem, o condutor transitava em um veículo do modelo Civic, de cor branca e películas escuras, o que não permitia que a equipe policial visualizasse o interior do veículo. Pedido para abrir os vidros do automóvel, o motorista hesitou e só abriu depois de algum tempo, o que elevou o nível de alerta dos policiais.

Ao realizarem vistoria no interior do automóvel, a equipe PRF encontrou uma pistola calibre .9mm carregada e um carregador extra, embaixo do banco do motorista. Indagado se possuía autorização para portar arma de fogo, o homem respondeu que não.

Diante dos fatos, o condutor de 29 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Civil Local.