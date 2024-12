PRF prende homem com veículo de locadora alvo de apropriação indébita em Natal

Na tarde desta terça-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo Polo no km 85 da BR-101, em Natal/RN, e descobriu que o carro estava envolvido em um caso de apropriação indébita.

O condutor, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes. Ele responderá pelo crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, cuja pena pode variar de 3 a 8 anos de reclusão, além de multa.

De acordo com as investigações preliminares, o veículo pertence a uma grande locadora de automóveis e havia sido alugado por outra pessoa, que o repassou a um terceiro. No momento da abordagem, o carro já estava sob posse de uma quarta pessoa, que afirmou estar alugando o automóvel por meio de uma plataforma online. A entrega do veículo teria ocorrido em frente a um hotel no bairro de Ponta Negra, um dos principais pontos turísticos da capital potiguar.

A PRF destaca que esse tipo de esquema, em que veículos de locadoras são desviados e utilizados em atividades clandestinas, tem se tornado cada vez mais comum. A ação ressalta a importância de verificar a procedência dos automóveis antes de realizar transações em plataformas não oficiais.

O caso segue sob investigação, com o objetivo de identificar outros envolvidos na cadeia criminosa. A locadora proprietária do veículo será notificada para a restituição do bem, enquanto o condutor permanece à disposição da Justiça.