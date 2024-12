PRF prende dupla envolvida em assalto a caixas eletrônicos no RN

Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta terça-feira (10), em São José de Mipibu/RN, desvendou uma série de crimes graves durante a fiscalização de um Jeep Renegade. Dois homens foram presos após serem flagrados com uma arma de fogo, documentos falsos e suspeitas de ligação com roubos a caixas eletrônicos e tráfico de drogas.

A operação começou quando um dos abordados se mostrou incomodado com a fiscalização. Com a desconfiança dos agentes, verificou-se que ele respondia por crimes de roubo a caixas eletrônicos.

O segundo ocupante também não ficou atrás: ele foi pego com uma identidade falsa, reforçando o indício de associação para prática de crimes.

Durante a análise dos documentos, foi constatado que o homem detinha outras duas identidades, todas falsas, com nomes diferentes, evidenciando um esquema de falsidade ideológica.

Além da fraude documental, os agentes localizaram, escondida no veículo, uma pistola calibre 9mm, alimentada com um carregador com oito munições. A arma, sem registro legal, levanta suspeitas de seu possível uso em atividades criminosas. E, pertencia ao primeiro ocupante.

Os ocupantes foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal em Natal/RN. Os crimes cometidos incluem:

Porte ilegal de arma de fogo (Art. 16, Estatuto do Desarmamento):

Pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa.

Uso de documento falso (Art. 304, Código Penal):

Pena de 2 a 6 anos de reclusão e multa.

Falsidade ideológica (Art. 299, Código Penal):

Pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa.

A prisão da dupla é um golpe contra crimes sofisticados que desafiam as autoridades. O histórico de envolvimento em roubos a caixas eletrônicos e o uso de múltiplas identidades sugerem que os detidos podem fazer parte de uma organização criminosa mais ampla. A Polícia Federal continuará as investigações para identificar possíveis cúmplices e elucidar outras ações criminosas ligadas aos detidos.

Essa ocorrência ressalta a eficácia do trabalho preventivo da PRF, demonstrando como ações rotineiras podem resultar na captura de criminosos de alta periculosidade.