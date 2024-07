PRF prende dois homens por tráfico de drogas e receptação, e recupera um veículo em Parnamirim

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta segunda-feira (29), em Parnamirim/RN, dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, e recuperou um veículo.

Uma equipe PRF realizava patrulhamento no km 109 da BR 101, quando deram ordem de parada a um automóvel Spin, de cor azul, com três ocupantes, o motorista de 23 anos, um passageiro de 22 e uma adolescente de 16 anos. Em inspeção ao veículo, foi constatado que ele estava com o motor e chassi adulterados, as placas clonadas e era na verdade um automóvel roubado, no mês de maio deste ano, na cidade de Recife/PE.

Em consultas aos sistemas, foi verificado que o motorista possuía em seu desfavor, um mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pela 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Natal/RN. Também foi encontrado com o passageiro, cinco papelotes de crack e uma quantidade de dinheiro fracionado.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, em Parnamirim, e o motorista irá responder pelos crimes de receptação, adulteração veicular e corrupção de menores, já o passageiro foi enquadrado no crime de tráfico de drogas.