PRF prende dois homens e recupera um veículo em São Gonçalo do Amarante/RN

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nesta quarta-feira (31), no km 167 da BR 406, em São Gonçalo do Amarante/RN, dois homens e recuperou um veículo.

Na manhã desta quarta-feira (31), no km 167 da BR 406, em São Gonçalo do Amarante/RN, foi preso um homem de 48 anos, condutor de um caminhão de cor azul, por possuir contra si um mandado de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Ceará-Mirim/RN. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em São Gonçalo do Amarante/RN.

No período da tarde, no km 167 da BR 406, em São Gonçalo do Amarante/RN, foi preso um homem de 47 anos, condutor de uma Ranger de cor cinza com registro de furto, no dia 24 de janeiro do ano corrente, na cidade de Recife/PE. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em São Gonçalo do Amarante/RN.