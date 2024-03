PRF prende dois homens e encaminha um terceiro por descumprimento de medida protetiva no RN

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, nesta segunda-feira (04), dois homens, encaminhou um terceiro para a delegacia e recuperou dois veículos. As ocorrências foram nos municípios de Areia Branca, Parnamirim e Mossoró/RN.

Na tarde desta segunda-feira (04), no km 0 da BR 110, em Areia Branca/RN, foi preso um homem de 35 anos, condutor de uma motocicleta tornado, de cor vermelha, pelo crime de adulteração veicular. Durante a fiscalização, a equipe PRF constatou que o veículo estava com os sinais identificadores adulterados. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional da Polícia Civil, em Areia Branca/RN.

Na mesma tarde, no km 104 da BR 101, em Parnamirim/RN, um homem de 31 anos foi preso, por conduzir um automóvel Toro, de cor branca, com registro de roubo no mês de setembro de 2022 na cidade de São Paulo/SP. O automóvel se tratava de um clone e circulava com placas de outro veículo de mesmas características. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Parnamirim/RN.

Por fim, durante a noite, no km 29 da BR 304, em Mossoró/RN, um homem de 29 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, por descumprimento de medida protetiva. A equipe PRF foi acionada para verificar uma possível violência doméstica, e constatou-se que a mulher possuía uma medida protetiva contra o seu ex-esposo. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Mossoró/RN.