PRF prende cinco pessoas e recupera um veículo no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, neste fim de semana no Rio Grande do Norte, cinco pessoas e recuperou um veículo. As prisões foram pelos crimes de embriaguez ao volante, receptação, crime de dano e cumprimento de mandado de prisão.

Na tarde desta sexta-feira (22), no km 175 da BR 226, em Currais Novos/RN, foi preso um homem de 65 anos por conduzir um Etios sob efeito de álcool. O homem recusou-se a realizar o teste do bafômetro. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Currais Novos/RN.

Na mesma tarde, no km 47 da BR 110, em Mossoró/RN, um homem de 45 anos, condutor de uma motocicleta NXR de cor preta, foi preso por possuir contra si um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, expedido pela 1ª Vara Da Comarca De Apodi/RN. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Mossoró/RN.

No período da tarde, no km 82 da BR 101, em Natal/RN, foi preso, pelo crime de dano, um homem de 46 anos que jogava pedras em um ônibus de transporte intermunicipal. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão da Zona Norte em Natal/RN.

Já no período da noite, no km 118 da BR 101, em São José de Mipibu/RN, um homem de 24 anos, condutor de um Gol De cor prata, foi preso pelo crime de receptação. Foi constatado que o automóvel havia sido roubado no mês de novembro de 2023 em Recife/PE, e circulava com placas de outro veículo, de mesmas características. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão de Parnamirim/RN.

Por fim,ainda na noite deste domingo (24), no km 35 da BR 304, em Mossoró/RN, foi preso um homem de 30 anos, condutor de uma Gol de cor prata, pelo crime de embriaguez ao volante. O teste do bafômetro resultou em 0,94 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Mossoró/RN.