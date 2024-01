PRF prende cinco pessoas e recupera três veículos no Rio Grande do Norte

PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, neste fim de semana, no Rio Grande do Norte, cinco homens e recuperou três veículos. As prisões foram em decorrência dos crimes de adulteração veicular, cumprimento de mandado de prisão, embriaguez ao volante e direção gerando perigo de dano.

Na tarde desta sexta-feira (19), no km 104 da BR 406, em João Câmara/RN, foi preso um homem de 55 anos, condutor de uma motocicleta CG 160 Fan, de cor vermelha, com adulteração dos sinais identificadores. O condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em João Câmara/RN.

Na mesma tarde, no km 62 da BR 406, em Jandaíra/RN, foi recuperada uma motocicleta CG 160 fan, de cor branca, encontrada estacionada em um posto de combustíveis. O veículo estava com os sinais identificadores adulterados e apresentava placa pertencente a outro veículo de iguais características. A motocicleta foi encaminhada à Polícia Judiciária de João Câmara/RN.

Na manhã de sábado (20), no km 151 da BR 406, em Ceará-Mirim/RN, foi preso um homem de 34 anos pelo crime de adulteração veicular. O motorista conduzia uma motocicleta CG 160 Start com os sinais identificadores adulterados. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão da Zona Norte em Natal/RN.

Na tarde deste sábado (20), no km 294 da BR 304, em Macaíba/RN, foi preso um homem de 64 anos, condutor de um Siena Fire, por possuir em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de homicídio, expedido no ano de 2018 pela Vara Única da Comarca de Angicos/RN. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Parnamirim/RN.

Na manhã deste domingo (21), no km 25 da BR 304 em Mossoró/RN, foi preso um homem de 38 anos, por conduzir um Onix com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. No teste do bafômetro, foi constatado o valor de 0,46 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Mossoró/RN.

Por fim, na tarde do domingo (21), no km 58 da BR 101, em Ceará-Mirim/RN, foi preso um homem de 47 anos, que conduzia uma Hilux embriagado e em alta velocidade. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso pelos crimes de embriaguez ao volante e dirigir gerando perigo de dano. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão da Zona Norte em Natal/RN.