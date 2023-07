PRF prende casal em São José de Mipibu

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na tarde desta terça-feira (04), no km 118 da BR 101, em São José de Mipibu/RN, um homem de 27 e uma mulher de 35 anos pelo crime de furto.

A partir de informações que um veículo de cor preta havia sido utilizado para a prática do crime de furto a estabelecimentos comerciais em Parnamirim/RN, equipes de policiais rodoviários federais realizaram patrulhamento na BR 101, e abordaram um Onix de cor preta, onde foram encontrados no seu interior, diversos perfumes. A passageira do automóvel informou ter furtado os produtos em duas lojas diferentes no município.

Vítimas dos furtos compareceram à delegacia e reconheceram o casal e o veículo. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Parnamirim/RN.