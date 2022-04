PRF inicia a Operação Semana Santa 2022

O feriado da Semana Santa deve provocar o aumento do fluxo de veículos nas estradas de todo o país. No Rio Grande do Norte, as rodovias que dão acesso às cidades litorâneas devem ser as mais procuradas pela população. Por esse motivo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira, 14, a o Operação Semana Santa 2022.

A ação segue até o dia 17 de abril, Domingo de Páscoa, e por meio dela, serão intensificadas as fiscalizações nas rodovias federais do estado. O intuito desta operação é resguardar o maior número de vidas e garantir a segurança de quem vai trafegar pelas estradas do RN durante o feriado.

O aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais é um dos fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito e acidentes graves. Em atenção à prorrogação das exigências de ações de segurança no trânsito pela Organização das Nações Unidas – ONU, fixando novo período de 2021 a 2030 para a redução da violência no trânsito, o Brasil, assim como os demais países, estipulou uma meta de redução de 50% das mortes para o período.

Para cumprir essa missão, durante a Operação Semana Santa 2022, a PRF contará com o reforço policial voltado para a redução de acidentes. Com base nos estudos de acidentalidade, desenvolvidos para identificar locais e trechos estatisticamente perigosos, serão realizadas atividades de prevenção e fiscalização nos locais identificados como mais críticos.

A PRF ainda priorizará suas atividades com ações integradas a entes governamentais e sociedade civil para aprimorar o alcance dos objetivos. Condutas arriscadas de condutores imprudentes, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular na condução de veículos serão os principais alvos da fiscalização.

O enfrentamento à criminalidade também será intensificado com o objetivo de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.