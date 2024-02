PRF e SEFAZ apreendem mercadorias sem nota fiscal na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal realizou,em conjunto com a Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ/RN), nos dias 29 de janeiro e 02 de fevereiro, no Posto Fiscal de Caraú em Baía Formosa/RN, a Operação Divisas. A ação tem o foco de promover uma maior segurança no trânsito e coibir o crime de sonegação fiscal.

A Operação Divisas é uma parceria existente, desde o ano de 2017, entre a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Estadual da Fazenda, no combate à sonegação fiscal e na prevenção de acidentes de trânsito, garantindo a segurança viária nas rodovias federais do estado.

A ação foi realizada no Posto Fiscal de Caraú em Baía Formosa/RN, localizada na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, e entre as mercadorias apreendidas sem nota fiscal, estão roupas, bebidas, cosméticos, peças automotivas e sucatas de alumínio. Os produtos possuem um valor estimado em 243 mil reais.