PRF detém dois condutores embriagados no RN

Na tarde deste domingo(29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou as fiscalizações no km 66 da BR-101, em Extremoz/RN, como parte da Operação Rodovida. Durante a ação, dois condutores foram detidos por embriaguez ao volante.

O primeiro motorista foi abordado conduzindo uma motoneta em péssimas condições de conservação. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, ao realizar o teste do etilômetro, apresentou resultado de 0,65 mg/L, configurando crime de trânsito. Durante busca pessoal, os policiais encontraram em sua carteira uma porção de maconha.

Já o segundo condutor tentou fugir da fiscalização dando ré e quase colidindo com outros veículos. Após acompanhamento tático, ele abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi detido. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado foi de 0,44 mg/L. Durante conversa com o condutor, ele informou que era motorista da prefeitura de Extremoz/RN.

Ambos os condutores foram levados para a Central de Flagrantes da Zona Norte de Natal/RN. O veículo do primeiro motorista foi recolhido ao pátio da PRF por estar com o licenciamento irregular.

A Operação Rodovida reforça o compromisso da PRF em promover a segurança no trânsito e coibir infrações graves e crimes nas rodovias federais.