PRF atua em ação integrada com o IBAMA no combate a crimes ambientais contra a fauna no RN

Comunicação PRF

A PRF participou da operação Migratorius em ação integrada com com o IBAMA, ocorrida na última semana (10 e 12/05), no estado do Rio Grande do Norte.

A ação desenvolvida com a finalidade de coibir a caça ilegal e predatória da arribaçã ocorreu nos municípios de Riachuelo(Cachoeira do Sapo), João Câmara, Caiçara do Norte e Jandaíra.

Durante a operação, 07 veículos foram apreendidos por crimes contra a Fauna, 09 pessoas detidas, 1336 aves apreendidas (abatidas), 02 aves apreendidas (vivas), 02 veículos com registro de roubo/furto recuperados.