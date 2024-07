PRF apreende carga ilegal de 20 mil litros de biodiesel na Grande Natal

A fiscalização ocorreu na Unidade Operacional da PRF em Macaíba.

Por g1 RN

18/07/2024 18h54 Atualizado há 16 minutos

Veículo foi encaminhado para a SEFAZ — Foto: Divulgação/PRF

Uma carreta carregada com 20 mil litros de biodiesel foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (17), na BR-304 em Macaíba, na Grande Natal.

Segundo a PRF, a mercadoria era transportada sem nenhum tipo de comprovação fiscal. O condutor afirmou que a carga seria levada de Recife, capital pernambucana, até Fortaleza, no Ceará.

A ação ocorreu de forma conjunta com Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte (DER/RN) e a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ).