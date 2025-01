PRF apreende arma ilegal em veículo durante operação no interior do RN

No final tarde desta terça-feira (14), durante a Operação Descanso Legal 1, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por meio do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte (GFT), um flagrante chamou a atenção das autoridades.

A abordagem ocorreu na unidade operacional de São Gonçalo do Amarante/RN após os agentes identificarem um veículo com iluminação fora dos padrões regulamentares. Durante a inspeção do automóvel, foi encontrado um revólver calibre .38, carregado com seis munições intactas, escondido no interior do veículo.

Ao ser questionado, o condutor admitiu que adquiriu a arma em um comércio informal localizado no bairro do Alecrim, em Natal/RN, e alegou que a utilizava para defesa pessoal. Contudo, ele não possuía registro da arma, nem autorização para portá-la, configurando o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o Artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

A ocorrência foi imediatamente encaminhada para a Central de Flagrantes da Zona Norte de Natal, onde o indivíduo será submetido aos procedimentos legais.

A PRF reforça que o porte de arma de fogo sem a devida autorização é crime e coloca em risco a segurança pública. Operações como esta seguem sendo realizadas para garantir a ordem e prevenir crimes no trânsito e em todo o território nacional.

O combate ao porte ilegal de armas é essencial para a segurança da sociedade e continuará sendo uma das prioridades nas fiscalizações da PRF.