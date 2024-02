PRF apreende 70 mil maços de cigarros contrabandeados em São Gonçalo do Amarante

PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (01), nas proximidades do Km 75 da BR 101, em São Gonçalo do Amarante/RN, uma carga com 70 mil maços de cigarros contrabandeados avaliada em 245 mil reais.

Nas proximidades do km 75 da BR 101, em São Gonçalo do Amarante/RN, policiais rodoviários federais encontraram no interior de uma Ducato de cor branca, uma carga com 70 mil maços de cigarros contrabandeados, estimada em 245 mil reais. O veículo foi abandonado pelo motorista numa área de vegetação. A ocorrência foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Norte.

No ano de 2023 a PRF apreendeu mais de 2,7 milhões de maços de cigarro contrabandeados no Rio Grande do Norte.