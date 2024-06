PRF apreende 57 aves silvestres criadas ilegalmente no interior do RN

Pássaros são de pelo menos 10 espécies diferentes e foram apreendidos em três cidades. Animais foram levados para o Aquário de Natal, antes de serem encaminhados ao Ibama.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 57 aves silvestres em uma operação nesta quarta (5) e quinta-feira (6) em cidades do litoral Norte e da região do Mato Grande do Rio Grande do Norte. Os pássaros são de pelo menos 10 espécies diferentes e muitos viviam em gaiolas pequenas.

Segundo a PRF, a maioria dos animais foi apreendido em residências. Apenas em João Câmara, foram 40 aves apreendidas. As outras 17 foram resgatadas em Macau e Guamaré.

“A maior parte [dos criadores] sabe, tem noção, de que esses animais nativos da fauna brasileira são proibidos de serem criados, se não tiver autorização do órgão ambiental”, explicou o policial rodoviário federal Gustavo Câmara, que participou da operação.

Segundo o policial, as aves foram encontradas após denúncias oriundas dessas cidades. O policial rodoviário federal explicou ainda que pessoas que criavam as aves vão responder por crime ambiental.