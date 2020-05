Embora a semana tenha começado com bastante chuva durante a manhã em Natal e região metropolitana, a previsão da semana, de acordo com a Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) é de poucas chuvas em todas as regiões do RN, com concentração de precipitações no início e final da semana no litoral Leste e na Costa Branca. “Essas chuvas são ocasionadas pelo Sistema de brisa (no Leste) e instabilidades associadas a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)”, explicou o chefe da unidadade, Gilmar Bristot.

Na capital potiguar as temperaturas devem variar, até domingo(10) entre 23°C e 28°C e no interior, nas regiões serranas, entre 20°C e 30°C.

Balanço das chuvas

O boletim pluviométrico da EMPARN registrou a ocorrência de chuvas em 66 postos de monitoramento instalados pelo RN de sexta-feira (01) até a manhã de hoje (04/05), às 07h da manhã. As chuvas aconteceram em todas as regiões do estado com maiores volumes acumulados no período no Oeste em Upanema com 46,4 milímetros (mm), Antônio Martins 42 mm e João Dias 40,1 mm. Em Mossoró choveu 24,4mm.

Previsão de poucas chuvas durante a semana no RN

Assecom