Preta lidera pesquisa de intenção de votos em Pendências

O Instituto SENSATUS/RN NEWS realizou, nos dias 03 e 04 de julho, uma pesquisa de intenção de votos para prefeito no município de Pendências, entrevistando 400 pessoas. Nos resultados espontâneos, a pré-candidata Preta se destacou com 41,25%, seguida por Dra. Lays com 20,25%. O atual prefeito Flaudivan Martins obteve 1,50%, enquanto Gustavo e Paulo de Berg registraram 0,25%. A parcela que Não Sabe ou Não Respondeu totalizou 33%, e os votos Brancos/Nulos/Nenhuns somaram 3,50%.

No cenário estimulado, Preta manteve a liderança com 51,50% da intenção de votos, seguida por Dra. Lays com 25,75%. Aqueles que não responderam representaram 17,50%, enquanto 5,25% indicaram voto nulo.

Em relação à rejeição, Dra. Lays foi apontada como a mais rejeitada por 34,50% dos entrevistados, seguida por Preta com 14%. Aqueles que afirmaram que votariam em ambas as candidatas somaram 36,50%, enquanto os que Não Sabem foram 10,25%. O grupo que rejeita todas as opções alcançou 3%, e os votos Brancos/Nulos representaram 1,75%.

Quanto à avaliação da gestão do prefeito Flaudivan Martins, a maioria dos entrevistados (64%) desaprovou, em contraste com os 29,25% que aprovaram. Aqueles que Não Sabem ou Não Responderam totalizaram 6,75%.

Registrada no TRE-RN sob o número RN-07320/2024, a pesquisa apresenta uma margem de erro de 4,81 pontos percentuais para mais ou para menos e um intervalo de confiança estimado em 95%.