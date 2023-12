Pressão estética, ditadura da beleza e ataques virtuais: o que as críticas ao corpo de Paolla Oliveira – e a reação em defesa da atriz – revelam

O mecanismo, segundo especialistas, é parte da pressão estética que afeta a saúde física e mental de mulheres. Apesar do cenário sombrio, há uma luz no fim do túnel: cada vez mais, as mulheres têm desafiado os padrões impostos pela sociedade, e os agressores não têm passado impune dos linchamentos virtuais.

“Antes, isso não existia. Hoje, temos uma resposta e regulação social contra esse tipo de preconceito.”

— Joana Nunes, psicanalista e coordenadora do núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio