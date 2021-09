Prešov, a cidade eslovaca que acolhe o Papa nesta terça-feira

Vatican News

Nesta terça-feira o Papa Francisco está em Prešov – distante 47 km de Košice e onde chegou às 9 horas vindo de Bratislava – para presidir a Divina Liturgia bizantina de São João Crisóstomo, encontrar a Comunidade Rom no Bairro Luník IX e por fim os jovens no Estádio Lokomotiva.

A cidade de Prešov

Prešov, com seus 90.000 habitantes, está localizada no leste da Eslováquia, no vale de Rio Torysa, 33 km ao norte de Košice. É a terceira maior cidade do país e capital da região de Šariš. Os primórdios da colonização deste território datam do período da Idade da Pedra e são documentados por importantes achados arqueológicos, encontrados no vale do rio Delna. A descoberta de moedas romanas de ouro e prata atesta, por outro lado, as relações econômicas existentes entre Prešov e o Império Romano.

No final do século VIII,seu território é colonizado pelos eslavos e, no final do século XI, a cidade passa para o controle do Reino da Hungria, com os soldados húngaros se instalando na cidade. Prešov é mencionada pela primeira vez, em um documento escrito pelo rei Bela IV, em 1247. No mesmo século, em 1299, graças ao rei André III, o povoado adquire o status de cidade e em 1374 ostenta o título de cidade real livre.

No Séculos XIV e XV, a capital vive um momento de excepcional prosperidade econômica e recebe o brasão do rei Ladislau V em 1453. O bem-estar da cidade deste período é atestado pelo forte aumento da população, que passa de 2.000 em 1425 a 3.300 em 1491, e pelo grande desenvolvimento das construções. Nos séculos XVI e XVII, as reformas, os levantes anti-Habsburgo, os desastres naturais e a peste, deram lugar a seu declínio.

O ano de 1687 é marcado pelo “Massacre de Prešov”, o chamado “massacre de Carafa ”, do general italiano Antonio Carafa, a serviço do Sagrado Império Romano. 24 cidadãos protestantes acusados ​​de apoiar o rebelde Imre Thököly, o líder das rebeliões anti-Habsburgo, foram executados. Em 1995, quando São João Paulo II visita a cidade de Presov, recita uma oração bem em frente ao monumento em memória das vítimas deste massacre.

Graças aos imigrantes a cidade, no final do século XVIII e início do século XIX, retoma o seu desenvolvimento, para o qual contribui também a sua produção de sal, realidade única no país. Em 1816, foi fundada a diocese greco-católica e começam a chegar os primeiros rutenos e judeus.

Os monumentos da cidade concentram-se em seu núcleo histórico que se estende ao redor da rua Hlavná ulica. Os pontos de referência principal são a Catedral gótica de São Nicolau, com sua alta torre, da metade do Século XIV; o Palácio renascentista Rákózci, que hoje abriga o Museu Regional; a Câmara Municipal, um dos monumentos mais antigos da cidade; a fonte de Netuno; a Catedral greco-católica de São João Batista do século XVIII, que preserva uma cópia do Sudário de Turim; e o complexo barroco do Calvário, fundado no início do século XVIII pelos Jesuítas e localizado em uma colina na parte oeste da cidade.