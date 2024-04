Preso por estupro, Robinho estreia com pedaladas em futebol de cadeia

O ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, preso por estupro, fez sua estreia no futebol da Penitenciária 2 de Tremembé, na manhã do domingo de Páscoa (31/3), com direito a chapéu, a dribles e às suas consagradas pedaladas. Agentes penitenciários ouvidos pela Folha de S.Paulo afirmam que o ex-atleta levou um “rapa” durante a partida, que foi encarado como uma espécie de batismo.

Segundo a reportagem, assim que Robinho deixou o regime de isolamento, um grupo de detentos o procurou para informar que ele estava escalado para uma partida. Os presos perguntaram qual numeração de chuteira o ex-jogador utiliza e providenciaram o calçado.

Robinho foi detido na madrugada do último dia 22/3, após ter sua condenação por estupro coletivo na Justiça italiana homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Antes de ser introduzido ao convívio com os demais detentos, ele passou 10 dias em uma cela de 8 m², como é praxe na chegada de novos presos.