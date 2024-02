Preso já fez policial de refém na penitenciária federal de Mossoró

A fuga de dois presos não foi o único problema grave ocorrido no presídio federal de Mossoró, desde a sua inauguração. Em 2010, um detento, que cumpria pena no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Agrícola Mário Negócio (CPAMN) e trabalhava no serviço da área externa do Presídio Federal, conseguiu enganar o esquema de segurança do Sistema Prisional Federal de Mossoró e fazer refém, por horas, uma agente penitenciária, após ela ser imobilizada e ter a arma tomada.

Da mesma maneira como ocorreu nesta quarta, 14, quando o Ministério da Justiça e Segurança Pública mobilizou agentes federais à Mossoró para acompanhar as medidas para recaptura dos dois fugitivos, em 2010, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) enviou uma equipe composta por dois atiradores de elite e dois negociadores, pertencentes a Polícia Federal de Brasília, para negociar com o preso, fato que obteve resultado após 8 horas de negociação, como uma exigência, feita por ele, da presença de seus familiares. Durante esse tempo, a agente penitenciária foi mantida presa dentro da torre de vigilância, sob a mira de uma pistola ponto 40.