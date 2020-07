Preso da Operação Resistência é encontrado morto, amarrado é com corpo crivado de balas

A polícia acredita que o homem encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira, 20, por trás de um galpão no prolongamento da Rua Erundina Cavalcanti Dantas, no bairro Dom Jaime Câmara, seja Antônio Gustavo Freitas Lima.

O homem estava preso na Cadeia Pública de Mossoró desde maio passado após a Operação Resistência. Antônio Gustavo foi preso no último dia 18 de maio em Felipe Guerra

Ele foi solto no último domingo, 19, por determinação da justiça. Tavinho, como era mais conhecido, foi encontrado com os pés amarrados, a boca amordaçada e o corpo crivado de balas.

Este foi o 101º homicídio do ano registrado em Mossoró.