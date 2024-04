Presidente Lula deve vir ao Rio Grande do Norte em maio, afirma ministro

presidente Lula deve vir ao Rio Grande do Norte no próximo mês, maio, para inaugurar a Reta Tabajara. Foi o que afirmou o ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante visita ao estado na manhã deste sábado durante vistoria feita as obras de finalização da reta, na altura do início da BR-304, no município de Macaíba, região metropolitana da capital.

Esta será a segunda visita oficial do presidente ao Rio Grande do Norte na atual gestão. No ano passado, Lula e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, acompanharam o andamento da construção do Ramal do Apodi, uma das partes do Programa de Integração do Rio São Francisco (Pisf) no estado.

O ministro Alexandre Padilha também visitou o terreno onde será construído o Hospital Metropolitano do RN, em Emaús, no município de Parnamirim, que será uma das principais obras feitas com recursos do PAC no estado, com investimento é de R$ 260 milhões.