Presidente do TSE destaca início da campanha de incentivo ao voto dos jovens

A Semana do Jovem Eleitor, lançada nesta segunda-feira (18) com foco no incentivo ao voto do público jovem, foi destacada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, ao encerrar a sessão de julgamentos desta terça-feira (19).

“Aproveito a sessão de hoje para comunicar que iniciamos ontem, dia 18, uma campanha pelo TSE e por toda a Justiça Eleitoral dedicada ao voto dos jovens. Com o slogan ‘Participe do Festival Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral – A sua voz vai fazer história’, a Semana do Jovem Eleitor 2024 busca incentivar que aqueles que têm entre 16 e 18 anos tirem o título e participem ativamente das Eleições Municipais deste ano”, afirmou.

Segundo informou ao Colegiado e aos demais presentes à sessão, as redes sociais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais vão reforçar “esse chamamento cidadão aos jovens para que participem pela primeira vez das eleições”. A mobilização digital contará com a parceria de organizações da sociedade civil e de instituições públicas e privadas.

Além da mobilização digital, durante esta semana, a Justiça Eleitoral em todo o país fará ações especiais em diversas escolas, com o mesmo foco de atrair o público jovem, para que se alistem eleitoralmente e tirem o título já com a biometria.

Interesse

Todos os anos, o TSE reforça a comunicação com o público jovem. Nas Eleições de 2022, essa parcela do eleitorado foi uma das que mais cresceu, mostrando o interesse da juventude de participar efetivamente do fortalecimento da democracia.

Conforme as estatísticas eleitorais, nos três primeiros meses de 2024, mais de 609 mil jovens entre 15 e 18 anos solicitaram a primeira via do título de eleitor. “É um eleitorado maior que o eleitorado de vários estados do Brasil. É um contigente importantíssimo de eleitores que se junta aos mais de 153 milhões de eleitores brasileiros. Esperamos que passe de 1 milhão brevemente”, ressaltou Moraes.

Por fim, o presidente do TSE lembrou que se encerra em 8 de maio o prazo para tirar o título de eleitor, fazer a transferência de domicílio ou regularizar a situação eleitoral. “E isso vale para todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da idade”, completou.