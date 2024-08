Presidente do TSE destaca foco nas Eleições 2024 ao abrir 2º semestre forense

Na abertura do 2º semestre forense nesta quinta-feira (1º), a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou que o foco da atuação do Tribunal no período será o de garantir à sociedade brasileira um trabalho direcionado à realização das Eleições Municipais de 2024. O 1º turno do pleito ocorre no dia 6 de outubro e o 2º no dia 27 de outubro, onde for necessário.

Segundo a presidente do TSE, durante o mês de julho, recesso forense no Judiciário, a Justiça Eleitoral prosseguiu nos trabalhos de organização das Eleições de 2024, por meio da realização dos testes de campo em todos os estados brasileiros. Cármen Lúcia informou que as atividades continuarão.

“São medidas necessárias para que tenhamos eleições democráticas e seguras e urnas auditadas, com segurança absoluta para as eleitoras e os eleitores exercerem livremente o direito de voto. Portanto, iniciamos o segundo semestre com esse foco”, disse a ministra.

Em seguida, a presidente do TSE agradeceu a todas as servidoras e os servidores que trabalham diuturnamente para a realização do pleito e para que a cidadã e o cidadão brasileiro “tenham tranquilidade e alegria na hora de votar”.

A ministra afirmou que o período será de muito trabalho, mas também de fortalecimento da democracia brasileira, “voltado para as melhores condições de cidadania exercida plenamente, como se tem ao chegar à urna, depositar o voto e ter o resultado das eleições”. “Será mais um período em que o Brasil demonstra ser modelo [no mundo] como vem sendo”, ressaltou Cármen Lúcia.

Procurador-Geral Eleitoral

Ao falar na sessão de abertura do 2º semestre forense do Tribunal, o procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, elogiou o trabalho da Justiça Eleitoral no semestre anterior e desejou que o período que antecede as eleições também seja de êxito total, “com garantia serena de que nós teremos eleições justas, transparentes, corretas e expressivas da verdadeira vontade do eleitor”.

Gonet elogiou, ainda, o trabalho da presidente do TSE. “Ícone do que é ser uma pessoa democrata, comprometida com os valores constitucionais, líder nos caminhos da implementação do que é bom e justo”, declarou o procurador-geral eleitoral.

OAB

Em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), o advogado Fabrício Medeiros também desejou êxito para as atividades do TSE no semestre. “Estendo os votos de sucesso a todas as servidoras e a todos os servidores do Judiciário, que têm o desafio de conduzir as Eleições de 2024 junto com a Justiça Eleitoral. É um trabalho profícuo para a cidadania e democracia brasileiras” disse ele.

Por fim, a presidente do TSE retribuiu as falas ao destacar a importância da atuação do Ministério Público Eleitoral e da advocacia para a realização das eleições.