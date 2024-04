Presidente do TSE destaca baixa participação feminina na política

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou a baixa posição do Brasil em participação feminina no Parlamento, com base no ranking elaborado pela Inter-Parliamentary Union (União Interparlamentar). Segundo o relatório, o Brasil ocupa a 135ª posição entre 190 países. O alerta do ministro foi feito nesta quinta-feira (18) ao participar da cerimônia de encerramento da 3ª edição do curso de formação política para mulheres, “Lidera+”, promovido pela Fundação 1º de Maio, instituição ligada ao partido Solidariedade.

O ministro Alexandre de Moraes propôs mais investimentos em ações afirmativas para incentivar a participação das mulheres na política. Ele destacou a iniciativa promovida pelo “Lidera+” como um dos principais fatores para a melhoria desse quadro.

“A maior ação afirmativa que existe, a médio e longo prazos, é essa que vocês estão organizando aqui. É conscientização, é o preparo e o incentivo para a mulher participar da política. Isso é um combate a um eixo político tradicional, que é o homem branco. Secularmente, o patriarcado branco mandou no mundo e no Brasil. Então, há uma reação em virtude disso”, disse o presidente do TSE.

De acordo com o ministro, a inclusão de todos os atores sociais promove a democracia e não altera a qualidade das discussões nos espaços políticos. “Não significa que vai ser melhor ou pior. A discussão com mais mulheres, com mais negros e com mais mulheres negras no Congresso Nacional vai ter mais diversidade”, finalizou.

Além do ministro Alexandre de Moraes, a mesa de abertura do evento, que ocorreu na sede da Corte, em Brasília, contou com a presença da ministra Vera Lúcia e do vice-presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva.

O curso

Após meses de estudo e preparação, mais de 70 participantes, que concluíram os estudos, estiveram na sede do TSE, em Brasília, para a fase final de formação do curso. A visita ao Tribunal se estende até sábado (20) e as alunas serão instruídas sobre a fase de pré-campanha, legislação eleitoral, orçamento de campanha, propaganda digital, entre outros assuntos relacionados às Eleições Municipais 2024.

MS/EM, DM