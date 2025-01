Presidente do TJRN defende reconquistar respeito dos contribuintes que pagam salários do Judiciário

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), desembargador Ibanez Monteiro, assumiu o cargo com um discurso que mescla autocrítica, desafios e compromisso com a modernização e eficiência do Judiciário. Durante a cerimônia de posse, realizada nesta terça-feira 7, Ibanez destacou a necessidade urgente de recuperar o respeito e a credibilidade junto aos cidadãos, especialmente àqueles que sustentam o sistema judiciário com seus impostos.

Ibanez reconheceu a insatisfação popular com a morosidade do Judiciário e as críticas aos custos elevados, incluindo salários e benefícios. “Precisamos olhar para a atividade-fim do Poder Judiciário com esse propósito prioritário: julgamentos rápidos e justos que nos darão credibilidade. Conclamo a todos os integrantes do Poder Judiciário do Estado para esse grande desafio: reconquistarmos o reconhecimento, o respeito e o prestígio que precisamos e devemos ter de todos os contribuintes que pagam nossos vencimentos”, afirmou.

O presidente frisou que a eficiência e a justiça devem ser as prioridades para que o Judiciário permaneça relevante. “Se assim não o fizermos, nós, os juízes e tribunais, deixaremos de ser importantes e imprescindíveis e passaremos a ser substituídos por outros métodos de soluções rápidas e eficazes.”

No discurso, Ibanez também enfatizou que a busca por reconhecimento não deve passar pelas redes sociais ou pela exposição midiática. “Não são as redes sociais que nos trarão esse reconhecimento. Nosso cargo é o importante, e não nós. Basta o exercermos como deve ser que seremos reconhecidos”, declarou.

Outro ponto central foi a necessidade de modernização do Judiciário, com o uso de novas tecnologias e uma gestão orientada para resultados. Ibanez destacou a importância de atender às expectativas da sociedade por julgamentos rápidos, previsibilidade e segurança jurídica. “O Poder Judiciário precisa estar conectado a todos esses elementos tecnológicos e, principalmente, preparado para responder aos anseios da sociedade”, disse.