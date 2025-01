Presidente do Panamá rejeita discurso de Trump e diz que ‘nenhuma nação vai interferir’ na administração do Canal

O presidente do Panamá, José Raul Mulino, divulgou uma carta após a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20), rejeitando o discurso do republicano, que disse que “vai retomar o controle do Canal do Panamá”.

Mulino afirmou que “nenhuma outra nação no mundo vai interferir na nossa administração”.

“O Canal é e continuará a pertencer ao Panamá e a sua administração continuará sob o controle panamenho no que diz respeito à sua neutralidade permanente. Não há presença de nenhuma nação no mundo que interfira na nossa administração.”

O presidente panamenho ainda ressalta que o Canal “não foi concessão de ninguém” e que poderá usar o Direito Internacional para defender a região dos EUA caso seja necessário.

“Foi o resultado de lutas geracionais que culminaram em 1999, como resultado do tratado Torrijos-Carter, e, desde então, durante 25 anos, ininterruptamente, estamos administrando e expandindo de maneira responsável para servir o mundo e o seu comércio, incluindo os Estados Unidos. Contamos com o direito que nos protege, a base jurídica do Tratado, a dignidade que nos distingue e a força que o Direito Internacional nos dá como forma ideal de gerir as relações entre países e, sobretudo, entre países aliados e amigos, como história demonstrada e nossas ações em relação aos Estados Unidos.”