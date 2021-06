Presidente do Conselho Municipal de cultura reforça fala do vice e emite nota criticando Secretaria

O presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, músico Diego Nunes emitiu uma nota explicativa, onde reforça a denúncia do vice-presidente, Américo de Oliveira de que os processos relativos ao Mossoró Cidade Junina (MCJ), passaram por uma consulta prévia do Conselho.

Na nota, Diego informa que “NENHUM procedimento referente aos editais do Mossoró

Cidade Junina 2021 foi discutido, aprovado, ou sequer consultado pela Secretaria de Cultura do Município”.

O evento será lançado neste sábado (12) no Teatro Dix-huit Rosado e acontecerá de forma virtual. O Mossoroense não tem conseguido contatos com o secretário Etevaldo Almeida, mensagem enviada ontem, dia 11, pela manhã, ainda não foram respondidas.

Veja abaixo a nota do presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais: