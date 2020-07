Presidente do Banco do Brasil pede a Bolsonaro e Guedes para deixar o cargo

“O Banco do Brasil (BB) comunica que o sr. Rubem de Freitas Novaes entregou ao exmo. sr. presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ao exmo. ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, pedido de renúncia ao cargo de presidente do BB, com efeitos a partir de agosto […] entendendo que a companhia precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário”, informou o banco.