Presidente do Banco do Brasil anuncia projetos com bancos europeus no valor de € 750 milhões

Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro

Presidente do Banco do Brasil desde 2023, Tarciana Medeiros, afirma que a instituição trabalha com sustentabilidade há pelo menos 20 anos, é uma das maiores do mundo no segmento e pretende expandir cada vez mais sua atuação. O banco acaba de firmar parceiras com instituições europeias para projetos de sustentabilidade que podem chegar a € 750 milhões.

No prédio do Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio, ela contou à RFI Brasil que o banco tem uma carteira total de crédito para pessoas físicas, jurídicas e grandes empresas de R$ 1,2 trilhão. Desse total, 30% são crédito sustentável. Do crédito voltado ao agro, 50% é sustentável. O BB também quer estimular as exportações da Petrobras de biocombustíveis, setor para o qual Tarciana enxerga uma África e uma Ásia inteira inteira de oportunidades.

RFI: Chegamos num momento muito crítico da mudança do clima. E um dos problemas da COP e do G20 foram financiamento. O BB está se lançando em parceira com bancos estrangeiros. Como funciona e qual é o papel de um banco com o BB em sustentabilidade?

Eu diria que o banco trabalhar em sustentabilidade com parceria com organismos internacionais já acontece há pelo menos 20 anos. Temos diversas parcerias de longa data com o BID e com outros organismos que atuam no exterior e que têm sede aqui no Brasil. Mas desde 2023, quando eu assumi, um dos compromissos foi fortalecer um pilar já muito forte do Banco do Brasil, que é a sustentabilidade. Mas buscar fortalecê-lo de uma forma ainda mais inclusiva. A gente quando pensa sustentabilidade, a gente sempre pensa num ambiental, e aí é o ambiental, é o social e a governança. A gente não tem condições de cuidar do ambiental, sem cuidar das pessoas. A gente estava falando agora das atividades. São tantas atividades na floresta. A Amazônia tem que ficar de pé. As árvores que têm que ficar de pé, até porque elas são muito mais importantes para nós de pé do que no chão. Só que a gente não pode esquecer do povo, da economia que gira ali abaixo das árvores. Nós temos a ação do extrativismo. Nós temos os ribeirinhos, nós temos as cooperativas, os quilombolas, os coletores. Então, são muitas atividades econômicas que precisam de fomento, de apoio aos seus projetos e, principalmente, precisa de financiamento para continuar preservando, para continuar sobrevivendo e que para que tenham vida digna mesmo. Então, há um papel muito importante do banco nesse processo de entender as diversas comunidades e isso, para nós, acaba sendo acontecendo de uma forma mais orgânica, mais diferente, porque nós estamos inseridos nas diversas comunidades brasileiras desde sempre.

RFI: Eu me lembro que a matéria que eu fui fazer na Amazônia era sobre inclusão financeira. E o Banco do Brasil era o único que chegava em certas cidades. Hoje, com o Pix, acho que a gente não tem mais esse problema de cidades que não estão no sistema financeiro?

Temos. Até porque nós temos um outro problema que se chama conectividade. Esse problema também é social. Então, quando a gente fala do de cuidar do ambiental sem perder de vista em nenhum instante, no mesmo nível de importância, o social, questões como fome, pobreza. E aí, inclusão financeira, conectividade são questões muito sérias. É, nós temos regiões do país em que ainda é necessário levar numerário físico. Nós temos ainda cidades em que não há comunicação via antenas de celulares.

RFI: E numa cidade como essa, é difícil chegar a um financiamento do Banco do Brasil.

O financiamento só chega numa cidade se for por causa do Banco do Brasil.

RFI: Vocês tem um mapa de onde são necessários esses financiamentos para sustentabilidade?

Nós não só temos esse mapa e continuamos trabalhando com essa matriz, mas nós passamos a fazer mais. Nós passamos a fomentar que boa parte do crédito concedido pelo banco já ocorra de forma sustentável. A gente tem trabalhado bastante para que a gente capacite os produtores para que a exigência para para tomada de crédito em relação às questões legais, elas sejam cada vez mais rígidas. Então, o banco não só adota a legislação federal em relação à concessão de crédito, como também observa a legislação estadual e padrões internacionais. Por que isso? A gente quer que o nosso produto também chegue de qualidade para o exterior. E o banco tem esse papel.

RFI: Qualidade em que sentido?

Em pé de igualdade com os produtos que os países demandam em exportação e importação. Então a gente tem trabalhado muito forte, por exemplo, num programa chamado primeira exportação. É um programa que não é voltado para as megaempresas, porque nessas nós já temos toda uma atuação no mercado de capitais e campo Internacional. Mas é voltado para o pequeno produtor, que produz é de forma sustentável, com manejo adequado da terra, com energia renovável, e aí falando de energia renovável, boa parte dos créditos que nós estamos fazendo na área da Amazônia legal, é voltado para financiamento de energia solar. A gente tem 93% da matriz energética do país. Já renovável, já sustentável. Mas a gente quer que esse produtor já produza com energia 100% limpa.

RFI: Tem um problema de inadimplência entre os produtores rurais. Como é que vocês resolvem a coisa da inadimplência de produtores rurais de maneira sustentável? Quer dizer, se o produtor que já precisa de um financiamento, não tem dinheiro. Se ele está inadimplente, não tem acesso a recursos, ele pode, tentar queimadas para poder abrir lá na terra dele. Quer dizer, o fato da saúde financeira da família, vamos dizer, não está em dia, pode prejudicar o ambiente. De certa forma, não é? Como é que vocês lidam com esses produtores?

Mais uma vez vem o nosso foco no social. A gente desenvolveu uma série de mecanismos de repactuação, de recuperação da dignidade financeira desses produtores daqui. Se o produtor não conseguir apoio, se ele não tiver o financiamento disponível, ele vai lançar mão, de práticas não sustentáveis? E aí o nosso maior foco é trazer esse produtor de forma tecnicamente capacitado para que ele desenvolva a cultura, desenvolva a produção dele, embarque mais tecnologia, porque hoje tecnologia de pequenas máquinas é realidade, mas que de um outro lado ele tenha condições de honrar com as despesas financeiras. O Brasil é um país riquíssimo, com mais de 200 culturas. E a gente tem investido nas culturas de todos os tamanhos, de todos os níveis e em todos os locais do país.

RFI: Como é que vai ser essa parceria com esses bancos estrangeiros?

São 3 grandes parcerias. A gente fechou agora um acordo com o banco da Alemanha e com a KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), que é um banco de desenvolvimento alemão, e nós vamos firmar um memorando para financiar iniciativas de bioeconomia na Amazônia. E aqui muito voltado para os projetos que nós já aprendemos a fazer, nos projetos que nós já aprendemos a como capacitar o produtor, o pequeno produtor.

RFI: Quer dizer, são projetos que vocês já fizeram, que vocês tenham expertise para fazer.

Nós começamos a fazer, já entendemos como faz e aí nós vamos expandir porque vimos uma necessidade muito grande do povo.

RFI: Quanto tem para isso, ou ainda não tem o valor?

Para esse acordo, € 50 milhões. Mas já foram investidos na Amazônia legal, mais de R$ 1,4 bilhão. Esse número cresceu, só esse ano 39%. Isso significa que nós temos aí mais de 40.000 operações voltadas para esses projetos. Então, são pelo 160.000 pessoas já beneficiadas. Cinquenta milhões de euros é a parceria que eles estão trazendo para operacionalizar via Banco do Brasil. E aí eu acho que vale ressaltar uma coisa: a importância de termos no país uma instituição com governança global reconhecida para conseguir receber e distribuir esses recursos. O outro é de € 250 milhões com o CDP (Cassa Depositi e Prestiti), que é o banco de fomento da Itália, e a SACE, agência de garantia italiana. Aqui, esses primeiros € 250 milhões serão voltados para investimento em projetos de recuperação do Rio Grande do Sul, muito focado ali na recuperação de micro e pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas. E também alguns projetos ali no agro para pequenos agricultores, pequeníssimo agricultores. A partir da nossa performance de distribuição desde € 250 milhões, nós temos com eles já aberta a possibilidade de mais € 250 milhões. Então, são € 500 milhões, até porque eu já estou contando que a gente vai ter uma boa performance.

RFI: Se a gente considerar o universo necessário de investimentos em sustentabilidade, o Banco do Brasil hoje em dia é dos maiores aqui do Brasil?

É um dos maiores do mundo. Quando a gente fala de sustentabilidade, o Banco do Brasil é reconhecido como o banco mais sustentável do mundo. Pela quinta vez consecutiva.

RFI: E tem mais uma terceira parceria…

Temos um acordo técnico para fortalecer a cadeia de biocombustíveis que será firmado entre o Banco do Brasil e a Petrobras biocombustíveis, a PBio. Essa parceria é para promover práticas sustentáveis e explorar oportunidades do setor de biocombustíveis. Então, a gente tem, o Brasil já é referência também no mundo na produção de biocombustíveis, e a gente aqui no país também quer expandir a utilização. E aí, quem sabe também trabalhar junto com a Petrobras para exportação? Tem uma África inteira de oportunidades. Tem uma Ásia inteira inteira de oportunidades.

RFI: Sustentabilidade não é mais uma coisa apenas de proteção, são negócios. Então, assim, o mercado financeiro está atrás disso. Bancos grandes, fundos de investimento, quer dizer, esse é o negócio do futuro.

Esse é o negócio do presente. Não há mais evolução econômica que não sei que não se preocupe com a sustentabilidade. E aí não é mais só por uma questão financeira, mas é por uma questão de sobrevivência do planeta mesmo. Então, auferir lucro não é pecado, desde que a gente observe como esse lucro tem acontecido.

RFI: Se a gente tem gente do mercado financeiro que queira fazer parcerias com o Banco do Brasil para viabilizar isso, como é que isso funciona?

Fazemos porque essa pauta não é concorrente, ela é uma pauta urgente do mundo. Então, qualquer instituição financeira que queira entrar conosco em parceria, em quaisquer projetos, a gente faz, a gente recebe os projetos através da nossa vice-presidência de negócios com o governo, que tem nela a unidade ESG. Esse não é um não, é um procedimento complexo, mas aí vai depender do negócio. As pautas e as os pilares da negociação depende de cada negócio. Mas é algo simples que a gente sabe fazer. A gente ajuda o parceiro se ele não tiver expertise. Mas toda parceria é muito bem-vinda.