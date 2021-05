A diretoria do Alecrim F.C comunicou, na noite desta quarta-feira (12), o falecimento do presidente do clube, Ubirajara de Holanda Cavalcante, vítima de Covid-19. Ubirajara assumiu a direção do time no momento mais difícil da história do Alecrim, que foi em 2017, ano do rebaixamento para a segunda divisão.

O sonho dele, segundo a nota, era levar o Alecrim de volta para a primeira divisão. “A Diretoria do Alecrim e toda a família esmeraldina presta as mais sinceras condolências e solidariedade aos seus familiares e amigos”, diz trecho a nota. Confira na íntegra logo abaixo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com imenso pesar e consternação que a Diretoria do Alecrim Futebol Clube comunica o falecimento de seu presidente, Ubirajara de Holanda Cavalcante, vítima de Covid-19.

Ubirajara teve a honra, a coragem e o desafio de assumir a direção do clube no momento mais difícil da história do Alecrim, que foi em 2017, ano do rebaixamento para a segunda divisão do time verde. Seu maior sonho era levar o Alecrim de volta para a primeira divisão.

Seu legado de trabalho e amor pelo Alecrim, certamente será lembrado ainda por muitas gerações e merece o nosso respeito, admiração e agradecimento.

A Diretoria do Alecrim e toda a família esmeraldina presta as mais sinceras condolências e solidariedade aos seus familiares e amigos.

Natal-RN, 12 de maio de 2021.

Francisco Antônio de Souza Filho

Vice-Presidente

Flávio de Sousa

Presidente do Conselho Deliberativo.