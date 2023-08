Presidente da Petrobras debate em comissões plano de atuação da empresa

Agência Senado

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, comparecerá ao Senado nesta quarta-feira (16) para falar sobre o plano de atuação da empresa e a estruturação da política de preços e abastecimento de petróleo e combustíveis. A audiência pública conjunta das Comissões de Infraestrutura (CI) e de Desenvolvimento Regional (CDR) está marcada para as 10 horas.

A presença de Jean Paul Prates, que é ex-senador, já foi confirmada. Além do tema que consta na pauta, os senadores devem fazer questionamentos específicos, como a exploração de petróleo na costa do Amapá, que motivou alguns pedidos de audiência aprovados. No total, foram quatro requerimentos para a audiência aprovados pelos senadores: