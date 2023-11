Presidente da FIERN visita a CODERN e defende união pelo Porto de Natal

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), representada pelos diretores Nino Ubarana (presidente), Paulo Henrique Macedo (técnico e comercial) e Márcio Machado (administrativo e financeiro), recebeu a visita nesta terça-feira (14), do presidente recém-empossado da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), Roberto Serquiz, que estava acompanhado de Etelvino Patrício de Medeiros, membro da diretoria que tem participado ativamente de discussões que fomentam operações no Porto de Natal.

O diretor-presidente da CODERN agradeceu ao novo presidente da FIERN pela preocupação com o Porto de Natal: “É de extrema importância esse diálogo permanente entre CODERN e FIERN. Reconhecemos a importância da ampliação da infraestrutura portuária do RN, mas, devemos lembrar a responsabilidade que todos nós temos enquanto agentes públicos, de melhora na infraestrutura portuária e medidas que visem mitigar as dificuldades enfrentadas do nosso Porto de Natal. Precisamos atender a indústria potiguar de maneira eficiente. É nessa linha que estamos trabalhando”.

No encontro, o presidente da FIERN destacou a união de esforços junto à CODERN para a viabilização da cabotagem no Porto de Natal como alternativa para escoamento da produção do estado. “A FIERN entende a importância do Porto de Natal para o escoamento dos produtos da indústria potiguar ao mesmo tempo que a CODERN tem o mapeamento das necessidades de melhoria nesse equipamento”, afirmou Serquiz.

O empresário Etelvino Patrício reforçou a importância do porto para o setor produtivo potiguar. “Os empreendedores norte-rio-grandenses muitas vezes recorrem a outros portos ou diferentes modais para escoar a produção, mas o Porto de Natal, com as devidas melhorias, pode ampliar a capacidade e trazer de volta tudo que está sendo escoado por outros terminais portuários fora do nosso estado”, comentou.

Também acompanhou a visita o gerente comercial da CODERN, Lúcio Henrique Torres.

Ascom