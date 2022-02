Presidente da AAPCMR volta a solicitar doações da sociedade

Na semana passada, a presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), Ana Clébia, utilizou as redes sociais da instituição para solicitar a doação de alimentos e de recursos financeiros para a manutenção das atividades da Casa de Apoio.

Nesta semana, Ana Clébia voltou a solicitar o apoio da população, uma vez que a despensa está praticamente vazia e que os pacientes precisam desse serviço para dar maior qualidade ao tratamento. A AAPCMR acolhe pacientes que estão em tratamento contra o câncer, que moram em outros municípios e não têm onde ficar, durante o tratamento.

“Eu só venho solicitar ajuda quando estamos numa situação difícil e, agora, nós estamos no vermelho. Por isso, estamos solicitando que continuem fazendo suas doações, especialmente de cestas básicas, que é o que estamos precisando bastante no momento. Também podem ser feitas doações em dinheiro, por meio do pix da instituição (03665498/0001-08)”, informou Ana Clébia, durante entrevista concedida à Radio Rural.

Ana Clébia explica que a Associação tem um papel muito importante nesse processo da oncologia em Mossoró e na região do Oeste Potiguar. Esses pacientes, quando não tinham o serviço da Casa de Apoio em Mossoró, passavam de 2 a 3 anos para iniciar o tratamento, porque precisavam esperar na fila de espera para fazer o tratamento em outros centos.

Hoje, em Mossoró, com a Liga, nós temos os serviços de quimioterapia e radioterapia. “Veja quantas pessoas nós tiramos da fila da morte. Hoje, nós temos um serviço que funciona e que precisa da colaboração da sociedade para que a gente possa manter esses pacientes assistidos”, informou a presidente da Associação.

Atualmente, os alimentos estão sendo racionado, diante da baixa quantidade em estoque. A AAPCMR pede a doação de cestas básicas para que elas sejam entregues para as crianças que estão em tratamento e ainda não receberam as cestas básicas. Os pacientes que são assistidos pela Associação recebem, mensalmente, cestas básicas que são distribuídas pela instituição. Atualmente, são praticamente 180 cestas básicas dentro da unidade adulto e infantil, fora o consumo da instituição para os pacientes que ficam albergados nas casas.