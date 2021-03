Presente de 169 anos: baixe grátis livros que narram a história de Mossoró

Mossoró celebra nesta segunda-feira (15), 169 anos de emancipação política. Para celebrar a data, o jornal O Mossoroense e a Coleção Mossoroense, selo editorial responsável pela publicação dos títulos mais importantes sobre a história da cidade, firmaram parceria e estão disponibilizando, de forma gratuita, três obras para os seus leitores.

“Mossoró”, de Vingt-un Rosado, com primeira edição datada de 1940; “Notas e Documentos Para a História de Mossoró”, de Câmara Cascudo, lançado inicialmente em 1953; e “História de Mossoró”, de Francisco Fausto de Souza, de 1979, são obras fundamentais para quem quer conhecer com profundidade a história da Capital do Oeste Potiguar.

“O autor Francisco Fausto de Souza produziu o livro ‘História de Mossoró’, que se tornou o documento peça vestibular de nossa história, passando assim a condição de livro sagrado e constitucional dos mossoroenses”, comenta o historiador Wilson Bezerra de Moura no prefácio à última edição impressa do livro de Fausto.

Sobre “Notas e documentos para a História de Mossoró”, Antonio Marcos de Oliveira afirma que a obra é “o livro de ouro” sobre as memórias mossoroenses. Já “Mossoró”, de Vingt-un, foi escrito justamente após uma provocação de Câmara Cascudo.

As edições disponibilizadas em PDF inauguram a fase de testes do projeto de uma biblioteca virtual de obras regionais em desenvolvimento pela equipe do jornal O Mossoroense .

