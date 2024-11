Presença feminina na política: conquistas,desafios e exemplos potiguares

A participação da mulher na política é um reflexo das lutas históricas por igualdade de direitos e representatividade. Apesar de serem maioria na população brasileira e no eleitorado, as mulheres ainda enfrentam desafios para ocupar espaços de poder e decisão, em um cenário político amplamente dominado por homens.

Nas últimas décadas, políticas públicas, como a lei de cotas para candidaturas femininas, e movimentos sociais têm sido fundamentais para ampliar a presença feminina nos espaços políticos.

No entanto, essa conquista não veio sem obstáculos. As mulheres frequentemente enfrentam resistência cultural, discriminação de gênero e dificuldades para financiar suas campanhas eleitorais. Além disso, mesmo eleitas, muitas encontram barreiras institucionais e culturais para exercerem plenamente suas funções.

A resistência enfrentada pelas mulheres na política muitas vezes vai além da competição eleitoral justa. Ataques pessoais, questionamentos sobre competência e enfrentamento de violência política de gênero são realidades frequentes. Apesar disso, as mulheres têm avançado, utilizando a política como um espaço de transformação e representatividade.

No Rio Grande do Norte, o protagonismo feminino na política tem se destacado. O estado é o segundo no país com a maior proporção de prefeitas eleitas nas eleições de 2024, com mais de 40 municípios sob liderança feminina. Este é um avanço significativo se comparado às eleições de 2020.

Entre os exemplos marcantes está a Professora Nilda (Solidariedade), eleita prefeita de Parnamirim, terceiro maior colégio eleitoral do estado, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo na cidade. Marianna Almeida (PSD) foi reeleita em Pau dos Ferros e Divanize Oliveira (PSD) foi eleita prefeita de Baraúna, reforçando o protagonismo feminino. Outros municípios como Tibau, Extremoz, Santa Cruz e Macau também elegeram mulheres para liderar suas gestões.

A eleição de 2024 para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte (OAB/RN) também marcou um momento significativo na história da instituição. Bárbara Paloma foi eleita vice-presidente ao lado de Carlos Kelsen, que assumirá a presidência no triênio 2025-2027. Este pleito foi pioneiro ao adotar uma votação completamente online, ampliando a acessibilidade para os advogados e advogadas do estado.

Além do avanço tecnológico, a eleição trouxe à tona a força das mulheres no cenário jurídico estadual. Bárbara Paloma destacou-se como uma figura central, representando não apenas a competência técnica, mas também o engajamento em pautas relevantes para a advocacia potiguar. A campanha reforçou a importância da equidade de gênero e da presença feminina em espaços historicamente dominados por homens.

A liderança de Bárbara Paloma no cargo de vice-presidente se alinha ao crescente movimento de valorização das mulheres na advocacia, contribuindo para um ambiente mais inclusivo e representativo na OAB/RN.

Lorena Gualberto marcou história ao ser eleita a segunda mulher presidente da OAB Subseção de Mossoró. A vitória da Chapa 99, liderada por ela e pelo vice-presidente Américo Bento, reforça o avanço da representatividade feminina na advocacia da região.

Com uma campanha pautada na valorização da classe, transparência e fortalecimento da advocacia, a chapa conquistou 569 dos 1.199 votos registrados, vencendo em uma disputa com ampla participação da advocacia local.

Entre as principais propostas de Lorena estão o fortalecimento da capacitação dos advogados, a ampliação de eventos jurídicos, maior representatividade da subseção em debates estaduais e nacionais, e o engajamento com a sociedade mossoroense.

Durante a campanha, ela destacou o compromisso com uma gestão que priorize o apoio aos advogados e advogadas, consolidando uma OAB mais atuante e inclusiva.

A conquista de Lorena reflete não apenas a força de sua liderança, mas também o avanço das mulheres em posições de destaque dentro de instituições tradicionalmente ocupadas por homens. Sua posse em 2025 representará mais um passo importante na construção de uma advocacia que valoriza a igualdade de oportunidades e a diversidade.

Esses resultados demonstram um avanço, mas também reforçam a necessidade de continuar promovendo condições para que mais mulheres entrem e permaneçam na política. Iniciativas que garantam financiamento igualitário, segurança contra violência política e apoio à conciliação entre vida pública e privada são passos essenciais para consolidar essa transformação.

O crescimento da presença feminina no cenário político potiguar inspira mudanças e contribui para uma democracia mais inclusiva e representativa. Essas líderes são exemplos de como as mulheres podem transformar não apenas suas comunidades, mas também a política brasileira!

Assina: Renata Ribeiro – Advogada, Professora Universitária, Palestrante e Escritora.

Instagram: @adv.renataribeiro