Prêmio Ecoar reconhece prefeituras do Estado por projetos socioambientais

Em comemoração aos 38 anos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema, o órgão realizou ações alusivas à data na manhã desta quinta-feira (16), no auditório Tocandira, do Parque das Dunas.

Entre as atividades previstas para o dia, aconteceu a entrega do 1º Prêmio Ecoar Sustentabilidade aos ganhadores do 1º Concurso de Boas Práticas em Gestão Socioambiental. O momento contou com a presença do vice-governador do Estado, Antenor Roberto, diretores do Idema, gestores municipais e colaboradores do Instituto Ambiental. Em razão da pandemia, o evento foi realizado para um público reduzido, contemplando, essencialmente, os agraciados do Concurso.

Dando início às celebrações, o momento contou com uma performance artística organizada pela Fundação José Augusto, que trouxe a Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão (EDITAM), com a apresentação realizada pelas bailarinas Júlia Vasques e Bárbara Marinho.

Em sua fala de abertura, o diretor-geral do Idema, Leon Aguiar, destacou a relevância das iniciativas ambientais, os trabalhos e investimentos realizados nos últimos meses e ações que visam o desenvolvimento do RN. “É fundamental valorizarmos iniciativas que se somam às melhorias da qualidade ambiental do nosso Estado. Esta é a primeira edição do Prêmio Ecoar Sustentabilidade. Queremos torná-lo uma tradição, e para tanto, é preciso contar com a participação da sociedade. E no início desta história, estes cinco municípios agraciados fazem parte. Parabenizamos as Prefeituras pelos projetos tão bem elaborados, com políticas ambientais, apesar dos desafios. Ao longo dos seus 38 anos, o Idema vem avançando, ampliando suas atribuições no RN, a fim de abranger suas capacidades e conhecimentos para subsidiar as demandas do desenvolvimento sustentável no Estado”, disse o diretor.

Segundo a supervisora do Núcleo de Apoio à Gestão Ambiental dos Municípios (NAGAM/Idema), Hortência Carvalho, em seu pronunciamento ressaltou o pioneirismo do órgão ambiental e do trabalho desenvolvido pelos municípios vencedores. “Este é o Primeiro Concurso de Boas Práticas em Gestão Socioambiental do Rio Grande do Norte. Um sonho foi idealizado pela direção e pela equipe do NAGAM, com objetivo de reconhecer os inúmeros projetos na área ambiental desenvolvidos pelos municípios. A iniciativa tem como finalidade identificar, reconhecer e divulgar essas experiências exitosas. Foi o primeiro de muitos outros editais, pois precisamos, cada vez mais, fomentar a sustentabilidade”, reforçou.

Prêmio Ecoar Sustentabilidade

Os três ganhadores receberam certificados de mérito e o Prêmio Ecoar Sustentabilidade, criado a partir de uma ideia inicial da gestão do Parque das Dunas, confeccionado pela equipe de jardinagem da Unidade de Conservação e do Cajueiro de Pirangi, com o aproveitamento da poda das árvores originárias da Mata Atlântica existentes no Parque das Dunas. Além das três principais colocações, foram entregues certificados para demais prefeituras que possuem projetos importantes na área de gestão socioambiental.

A premiação do Idema, concedida pela primeira vez neste ano de 2021, tem por finalidade dar visibilidade à realização de ações sustentáveis do RN, integrar a comunidade e sensibilizar os diversos setores para que adotem, apliquem, divulguem e pratiquem boas práticas ambientais.

Projetos vencedores:

Os três primeiros colocados do 1º Concurso de Boas Práticas em Gestão Socioambiental, que receberam o Prêmio Ecoar Sustentabilidade foram:

Primeiro Lugar: Prefeitura de Arês, com o projeto “Parque Natural Municipal José Mulato: preservação da Mata Atlântica e oportunidade de desenvolvimento local”.

Segundo Lugar: Prefeitura de Pendências, com o projeto “Geotecnologias como ferramentas de suporte à decisão em ações do município na área de recursos hídricos”.

Terceiro Lugar: Prefeitura de Lagoa Nova, com o projeto “Implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos no município de Lagoa Nova”.

Projetos certificados

– Prefeitura de Itaú/RN, com o Projeto Hortas nas Escolas: percepções iniciais no município de Itaú/RN, quarto colocado.

– Prefeitura de Riacho da Cruz/RN, com os projetos “Bosque Municipal de Riacho da Cruz/RN: preservação ambiental e promoção da saúde”, e Educação Ambiental: a importância do aterro sanitário em Riacho da Cruz/RN, quinto e sexto colocado no concurso.

Educação Ambiental

Também durante a manhã de hoje (16), a Subcoordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental (Spea) homenageou educandos e alunos que fizeram parte de projetos educativos do Instituto. Além do Prêmio Ecoar, foram entregues os certificados aos colaboradores do Idema, participantes do curso “Construindo saberes da leitura e da escrita no ambiente de trabalho”. O momento solene certificou os educandos e auxiliares de serviços gerais do órgão: Maria Dalvanice Amaro, Claudinaldo Nunes e Rosineide Maurício. Os participantes concluíram a formação de alfabetização, ocorrida ao longo do ano, ministrada pela pedagoga Laudecy Ferreira.

“É uma grande alegria poder dar visibilidade aos profissionais que muitas vezes passam despercebidos por nós no dia a dia. Que possamos replicar esse exemplo nos 166 municípios do RN. Esse é o nosso exercício de cidadania e de respeito aos nossos colaboradores”, disse Laudecy.

Para finalizar a entrega dos documentos, os alunos do Curso Básico de Educação Ambiental, ministrado pela educadora ambiental Denise Cortez, receberam a certificação pela efetiva participação ao longo do curso.