Prêmio Antônio Francisco de Literatura de Cordel divulga finalistas da 1ª etapa

O Governo do Estado, através da Lei Câmara Cascudo e Fundação José Augusto, anunciam os nomes dos contemplados na 1ª fase do Prêmio Antônio Francisco de Literatura de Cordel. Com o tema “O sonho de cada um e quando todos sonham juntos!”, o concurso envolveu mais de 100 inscritos.

Dividido em três categorias: estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); do Ensino Médio (1º ao 3º ano) e universitário (graduação) e Livre, o Prêmio distribuirá aos vencedores R$ 12 mil em premiações, sendo para cada categoria R$ 2.000 para o primeiro, R$ 1.200 para o segundo e R$ 800 para o terceiro colocado.

Os cordéis contemplados nesta etapa serão agora analisados por uma comissão formada por três jurados, responsáveis pela seleção e classificação dos trabalhos em ordem decrescente de pontos e serão selecionados os três trabalhos que obtiverem as melhores notas de cada categoria.

Com 3 cordéis selecionados em cada categoria, participarão de uma oficina remota de recitação e edição de vídeo no celular e em seguida deverão remeter os vídeos para postagem na rede social “Instagram” do Projeto Casa das Palavras. A classificação final será definida a partir do número de curtidas obtidas por cada vídeo.

Em caso de o selecionado não participar das oficinas e nem entregar o vídeo, a comissão organizadora do prêmio decidirá pela convocação de suplentes que não foram classificados na 1ª etapa de seleção.

O resultado final deverá ser divulgado no dia 31 de agosto nas redes sociais do Projeto Casa das Palavras. Mais informações através do link: https://linktr.ee/casadaspalavras

Confira o resultado:

CATEGORIA 1 – ENSINO FUNDAMENTAL

Janine Vivian

Título do Cordel: Um sonho bem sonhado

Município: Governador Dix-sept Rosado

Instituição de Ensino: Escola Estadual Jerônimo Vingt Rosado Maia

Júlia Aparecida

Título do Cordel: No meu Sonho era Melhor

Município: Portalegre

Instituição de Ensino: Escola Municipal Filomena Sampaio de Souza

Carlos Gabriel

Título do Cordel: O Sonho de Todo mundo

Município: Parnamirim

Instituição de Ensino: Escola Municipal Prof. Ivanira de Vasconcelos Paizinho

CATEGORIA 2 – ENSINO MÉDIO E UNIVERSITÁRIO

Francisco de Assis

Título do Cordel: O Sonho de Maria

Município: Água Nova

Instituição de Ensino: UERN

José Anacleto

Título do Cordel: Por isso sou ser humano, sonhador por natureza

Município: Serrinha dos Pintos

Instituição de Ensino: UFRN

Luciano André

Título do Cordel: Sonhos coletivos em construção

Município: Natal

Instituição de Ensino: UFRN

CATEGORIA 3 – LIVRE

Edcarlos Medeiros

Título do Cordel: Sonho Coletivo

Município: Caicó

Manoel Cavalcante

Título do Cordel: O sonho de Ati

Município: Pau dos Ferros

Hélio Alexandre

Título do Cordel: O Rei dos Sonhos Sagrados

Município: Natal