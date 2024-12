Prefeituras de Mossoró, Tibau e Grossos garantem base do SAMU no litoral pelo 3º ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, parceria firmada entre os municípios de Mossoró, Tibau e Grossos garantirá a instalação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no litoral. O Termo de Cooperação foi assinado na tarde desta segunda-feira (23), no Salão dos Grandes Atos do Palácio da Resistência, com a presença do prefeito Allyson Bezerra e das prefeitas Lidiane Marques (Tibau) e Cinthia Sonale (Grossos).

A base começará a funcionar na próxima sexta-feira (27), na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, em Tibau. Os atendimentos acontecerão nos finais de semana, das 19h de sexta-feira às 7h de segunda-feira. A operação se estenderá até o dia 5 de março, promovendo maior assistência à saúde dos turistas que frequentam a Costa Branca potiguar, muitos deles mossoroenses, durante o período de veraneio. O SAMU no litoral deverá ser acionado exclusivamente pelo telefone 933002150.

“Mais um ano desse convênio, que é importante para Tibau, Grossos e, principalmente, para Mossoró, porque muitos mossoroenses vão para essas cidades aproveitar as praias, os eventos, e o SAMU estará pronto para atender, se por ventura houver alguma necessidade. Fico feliz com essa parceria”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

A prefeita de Tibau, Lidiane Marques, reforçou a importância da cooperação entre os municípios da Costa Branca. “Gostaria de agradecer por essa parceria tão importante para os municípios de Tibau e Grossos. Esse convênio só vem a somar, trazendo mais segurança, conforto, confiança e agilidade para os nossos atendimentos”, pontuou a gestora.

Cinthia Sonale, prefeita de Grossos, também enalteceu a parceria entre os municípios. “Em nome do povo de Grossos, gostaria de agradecer pela sensibilidade. Que as pessoas não precisem, mas, se precisarem, estaremos lá para dar toda a assistência, todo o suporte na saúde. A população de Grossos está satisfeita e agradece, porque sabe que estará bem assistida”, disse.

A secretária municipal de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas, reforçou o período de funcionamento da base e também o contato para que a ambulância do SAMU possa ser acionada. “Disponibilizaremos a ambulância e a equipe do SAMU para que possamos dar socorro rápido àqueles que estão veraneando, passando o carnaval em Tibau e Grossos. Lembrando que o funcionamento é nos finais de semana, das 19h de sexta-feira até as 7h de segunda-feira, e que o telefone é diferenciado: 933002115”, finalizou.